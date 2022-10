Vigilância Sanitária de Nova Friburgo fiscaliza venda de chocolates recolhidos pela ANVISA - Divulgação

Vigilância Sanitária de Nova Friburgo fiscaliza venda de chocolates recolhidos pela ANVISADivulgação

Publicado 24/10/2022 18:44

O órgão solicitou o recolhimento voluntário desses itens, pois foi constatado dano em um dos equipamentos de produção da fábrica, causando risco de fragmentos de vidro nesses produtos.

Os lotes são de chocolate ao leite com castanhas de caju, número 225212941G, e chocolate ao leite com castanhas de caju e uva passa, número 225312941G. Ambos com pesagem de 80 gramas e validade para 9 de setembro de 2023.

De acordo com os registros da empresa, não há restrição de uso dos demais produtos da marca, apenas esses dois mencionados acima. Os doces foram encontrados no Espírito Santo e em Santa Catarina, entretanto, a Vigilância Estadual do Rio de Janeiro orientou que os municípios alertem a população e mantenham-se vigilantes.

Sendo assim, cumprindo seu papel, a Vigilância Municipal de Nova Friburgo, está fiscalizando e verificando os estabelecimentos. Apesar de ainda não terem sido encontradas essas mercadorias na cidade friburguense, a Secretaria Municipal de Saúde orienta à população para estar atenta. Caso encontrem chocolates dos lotes citados, liguem para o setor da Vigilância: (22) 25231958.