Sábado de "Outubro Delas" em São GeraldoDivulgação

Publicado 24/10/2022 19:10

Durante o mês de outubro foram realizadas diversas ações em prol das mulheres em alguns bairros da cidade. No último sábado, 22, o “Outubro Delas” foi no bairro de São Geraldo. Estiveram presentes o prefeito Johnny Maycon, a embaixadora do evento e primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, o vereador Wallace Piran e pessoas da comunidade.

As ações foram feitas pela Prefeitura de Nova Friburgo, através das secretarias de Saúde, Esportes, Cultura, Obras, Serviços Públicos, Turismo e Educação, com o apoio da Guarda Municipal, e contou com a parceria de diversas empresas e institutos locais que abraçaram a causa.

Foram quatro sábados marcados por muita informação, autocuidado e diversão. No próximo sábado, 29, será realizada a caminhada do Outubro Rosa em parceira com o Instituto AMMA, mais informações serão divulgadas, em breve.

Fiquem ligadas nas nossas redes sociais oficiais da Prefeitura! “Outubro delas: onde todo detalhe importa”.