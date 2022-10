SSUBEA inicia censo de animais domesticáveis em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 24/10/2022 19:17

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), iniciou nesta segunda-feira, 24, o censo para verificar quantos animais domesticáveis residem em Nova Friburgo, incluindo animais errantes e aqueles que têm moradia fixa. Nesta ação também serão identificados quantos animais são castrados e qual o número dos errantes existem em cada bairro.

De acordo com a subsecretária da Ssubea, Elisangela Rodrigues, o censo, além do registro da população dos animais domesticáveis, tem como objetivo prevenir denúncias de maus tratos. “Caso os agentes verifiquem qualquer ato irregular, tal como corrente curta, iremos realizar junto ao tutor uma orientação de conduta, sempre com foco no bem-estar do animalzinho”, salientou Elisangela.

Os agentes da Ssubea que realizarão as visitas domiciliares estarão devidamente identificados, munidos de colete e crachá. O censo acontecerá de casa em casa, cuja ação está sendo iniciada pelo Centro e seguirá para Olaria na sequência. A previsão é de todos os bairros sejam recenseados e que o censo seja finalizado até o segundo semestre de 2023.