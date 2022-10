Novembro terá mais uma edição da Festa Literária de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 25/10/2022 19:17

Com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, o evento deste ano será voltado para o tema “A mulher, a literatura e a cidade”. A FLINF é uma realização da Genipapo Produtora e nasceu em 2016 com a participação de setenta voluntários.

Nesta edição, exposições, oficinas, além de lançamentos literários e rodas de conversa acontecerão em diferentes locais: Usina Cultural, Cadima Shopping, Livraria Macondo, Espaço Babel e na Praça Dermeval Barbosa Moreira.



Dentre as atrações, destaque para a participação das escritoras Andrea Taubman, Consuelo Dieguez e Fernanda da Escóssia. Confira a programação. Mais informações no site www.flinf.com.br.

03/11 (quinta-feira)

15h – Oficina “Para o eu do futuro”, com Ana Blue.(Usina Cultural)

18h – Exposição Microcontos: “60 piscadelas” (Cadima Shopping)

20h – Conversa sobre literatura “A mulher que viu o fim do amor” (Usina Cultural)

04/11 (sexta-feira)

14h – Lançamento do livro infantil “Meu nariz chovia” (Cadima Shopping)

9h – Lançamento do livro “Não me toca, seu boboca!” (Usina Cultural)

10h30 – Lançamento do livro “Não me toca, seu boboca!”, com contação de histórias

para crianças (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

14h às 18h – Espaço Império das Negas (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

15h – Lançamento do livro “Expressões do Exotismo na Arte, nas Artes Decorativas e na Paisagem” (Usina Cultural)

17h – “Por uma crítica feminista” – Leituras Transversais (Usina Cultural)

18h30 – A mulher na luta antiracista – Observatório da Branquitude (Usina Cultural)

20h – Baile Charme Império das Negas (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

05/11 (sábado)

10h – Oficina Lygia e Clarice (Livraria Macondo)

11h – Lançamento do livro infantil “Janelas abertas” (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

14h – Lançamento do livro infantil “A menina que perdeu as lágrimas” (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

14h30 – Bate-papo e oficina sobre o livro “Zuzu” (Cadima Shopping)

15h – Conversa sobre o livro “Rádio Fluminense FM, a porta de entrada do rock brasileiro nos anos 80” (Usina Cultural)

17h – Mesa sobre o livro “Invisíveis - Uma etnografia sobre brasileiros sem documentos” (Usina Cultural)

17h – Lançamento do livro infantil “Como se lê um livro” (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

19h – Mesa sobre o lançamento de “O ovo da serpente” (Usina Cultural)

06/11 (domingo)

10h – Oficina Lygia e Clarice (Livraria Macondo)

10h – Edgar Salarini – Espetaculo infantil “La Calle” (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

11h – Lançamento do livro infantil “O voo da menina cor” (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

15h – Bate-papo com o coletivo de artistas “Para ler num piscar de olhos” (Cadima Shopping)

16h – Contação de histórias: “Na trama dos cabelos renascemos” (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

17h30 – Entrevista – Homenagem com a Professora Eliana Yunes (Praça Dermeval Barbosa Moreira)

20h – Encerramento Flinf com Império das Negas (Espaço Babel)