Mais de mil servidores municipais capacitados nos cursos de primeiros socorrosDivulgação

Publicado 25/10/2022 19:11

As capacitações foram desenvolvidas pela Prefeitura de Nova Friburgo, através da Controladoria Geral de Nova Friburgo e Escola Friburguense de Gestão. Neste mês foi atingida a marca de mil servidores municipais capacitados. A ação é fruto de parceria entre a Procuradoria-Geral do Município e das secretarias de Defesa Civil e Educação.

Oferecido gratuitamente para os funcionários, por meio do cumprimento da “Lei Lucas”, que obriga a realização de curso de primeiros socorros para os servidores que trabalham com o público infantil, o curso tem como objetivo preparar e capacitar os inscritos para agir da forma correta em situações de emergência dentro do ambiente de trabalho, prestando os cuidados imediatos necessários, evitando o agravamento do estado de saúde da vítima até a chegada de assistência médica profissional.

O coordenador da biblioteca pública municipal, Hiago Antonio Torres, é um dos servidores capacitados. Ele ressalta a importância do curso. “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os envolvidos. Parabenizo todo o trabalho que é feito, através da Escola Friburguense de Gestão referente à questão de capacitar os servidores em todas as etapas e processos da administração pública, desde a questão de atendimento, ética, até ferramentas para melhor execução dos serviços públicos”.

O servidor acrescentou, ainda que, na sua opinião, esse curso de primeiros socorros veio não só para complementar toda a questão da lei, mas principalmente, para poder prestar atendimento, por exemplo, a uma criança, a um idoso, a qualquer pessoa que venha precisar de cuidados. “Acidentes podem acontecer e a gente tem que estar pronto para ajudar essas pessoas” – finalizou Hiago.