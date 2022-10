Alunos pesquisam sobre fatores históricos relativos à imigração alemã em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 26/10/2022 20:40

Abrangendo o conhecimento dos estudantes sobre a importância dos imigrantes alemães que fundaram, em 1824, a primeira igreja protestante da América Latina em Nova Friburgo, além de contribuir com mais conteúdos relativos à cultura e sobre a história do desenvolvimento da cidade.

A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing com a Secretaria Municipal de Educação junto à Igreja Luterana que, na ocasião, de forma prática, apresentou aos alunos o conteúdo histórico e arquitetônico da sede. Inclusive, a Igreja Luterana dispõe de memorial com rico acervo que contextualiza a chegada da imigração alemã no município de Nova Friburgo.