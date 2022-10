Policiais de Nova Friburgo prendem acusado de pornografia infantil - Reprodução mídias sociais

Policiais de Nova Friburgo prendem acusado de pornografia infantilReprodução mídias sociais

Publicado 26/10/2022 17:54

Na manhã da última sexta-feira, 21/10, policiais civis da 151ª DP, coordenados pela Delegada Titular, Dra. Mariana Thomé de Moraes, cumpriram Mandado de Prisão Preventiva contra J.S.R., pela prática do crime de Produção Artística com cena de Sexo Explícito ou Pornográfica infantil.

O autor é acusado de filmar, do seu próprio celular, cena pornográfica envolvendo criança de 11 anos de idade. Segundo relataos, no dia 22 de setembro de 2022, o autor dormiu na casa da família da vítima, em um colchão no quarto onde a vítima estava. Na madrugada, enquanto a vítima dormia, o autor se dirigiu a ela, afastou o lado esquerdo do top que ela vestia e começou a filmar os seus seios.



A prisão ocorreu no bairro de São Geraldo e o autor não ofereceu resistência. Cumpridas as formalidades legais, o homem foi encaminhado para o sistema prisional.