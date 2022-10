Subprefeitura de Conselheiro Paulino faz limpeza em todo o distrito - Divulgação

Subprefeitura de Conselheiro Paulino faz limpeza em todo o distritoDivulgação

Publicado 26/10/2022 19:30

O 6º distrito de Nova Friburgo – Conselheiro Paulino – está passando por limpeza geral. A subprefeita Patrícia Felipe segue o cronograma estabelecido pelo prefeito Johnny Maycon a fim de proporcionar melhor aspecto aos moradores.

De acordo com Patrícia, as equipes da subprefeitura trabalharam na primeira quinzena de outubro na limpeza de bueiros em vários bairros. Nos bairros Terra Nova, São Jorge, Prado e no centro de Conselheiro Paulino o trabalho foi de retirada de entulho.

As atividades de limpeza, realizadas no dia a dia no 6º distrito, levou as equipes da subprefeitura até a Avenida Governador Roberto Silveira, que passou por raspagem da areia e limpeza das canaletas e sarjeta em geral.

Esses e outros serviços podem ser reivindicados pessoalmente à Subprefeitura de Conselheiro Paulino, que funciona na Rua Pacheco do Almo, s/nº, no Prado, ou pelo telefone 2527-6137.