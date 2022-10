Ssubea abre cadastramento para recebimento de rações doadas - Divulgação

Publicado 26/10/2022 20:57

A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Friburgo, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), recebeu 1.010 quilos de ração para doação. Os protetores e abrigos que queiram receber parte desta doação devem efetuar o cadastramento junto à Ssubea até o dia 7 de novembro.

Para o cadastramento, o protetor deve possuir, no mínimo, 15 animais sob sua tutela. No ato do cadastramento os interessados devem apresentar cópia e original de identidade, CPF, comprovante de residência, fotos dos animais e declaração de protetor ou cuidador de animais, válidas por uma Organização Não-Governamental (ONG) de proteção animal e/ou por médico veterinário.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2525-9111, das 9h às 17h. A sede da Ssubea fica na Avenida Alberto Braune, 223, Centro (prédio ao lado da prefeitura).