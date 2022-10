Protestos fecham rodovia em Nova Friburgo - Reprodução mídias sociais

Publicado 31/10/2022 16:43

Manifestantes incendiaram pneus e fecharam a Br-116, em Nova Friburgo, perto do Véu das Noivas contra os resultados das eleições, que elegeram Luís Inácio Lula da Silva, como presidente do Brasil pela terceira vez. Inconformados com a vitória do ex-presidente, os protestos impedem a circulação de veículos nas rodovias federais.

Os protestos seguem por várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, como em Teresópolis, também naO Região Serrana.