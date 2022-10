Prefeitura divulga horário de visitação dos cemitérios municipais e missas no dia de finados - Divulgação

Publicado 31/10/2022 17:14

A Prefeitura de Nova Friburgo informa que na próxima quarta-feira, 2 de novembro, os cemitérios municipais São João Batista, no Centro; Trilha do Céu, em Conselheiro Paulino; Riograndina, Campo do Coelho e São Pedro da Serra funcionarão para visitação das 7h às 17h.

Sabendo da importância do tradicional Dia de Finados, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem preparado os cemitérios municipais por meio dos serviços de roçada e manutenção para receber os visitantes.

Confira os horários das missas do dia 2 de novembro na capela mortuária do cemitério municipal São João Batista: 8h - padre Antônio Carlos dos Santos; 10h - bispo diocesano Dom Luiz Antônio Lopes Ricci; 12h - padre Flávio Jacques; 14h - padre Marcus Vinícius; e 16h - padre Celso Diniz.

Visando evitar possíveis incêndios, os administradores dos cemitérios orientam que as velas só poderão ser acesas no local determinado (Cruzeiro) de cada cemitério.

Mais informações com a equipe do Departamento de Cemitérios, através do telefone (22) 2533-2176.