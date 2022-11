Novembro Azul: sem filas de espera para biópsia de próstata - Divulgação

Publicado 04/11/2022 15:37

Durante este mês celebramos o Novembro Azul, campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata, que é uma das doenças mais comuns nos homens, sendo a causa de morte de aproximadamente 28% da população masculina que desenvolve o tumor maligno.

Em Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde, há a realização de biópsia de próstata. Atualmente não há filas de espera no município, sendo assim, o procedimento está acessível para a população que possui o encaminhamento do SUS. Há a expectativa de que, em breve, a biópsia seja feita dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, ampliando ainda mais as oportunidades do friburguense.

Somente o tratamento precoce proporciona a chance de 90% de cura. Diante disso, as equipes da Atenção Básica preparam um cronograma de ações de prevenção nos postos de saúde da cidade. As palestras e orientações acontecerão durante o mês nas Unidades Básicas de Saúde e nas Estratégias de Saúde da Família. Confira a seguir os dias e locais onde as atividades serão oferecidas:

05/11 - ESF Rio Bonito

11/11 - ESF Olaria I

16/11 - ESF Amparo e ESF Campo do Coelho

17/11 - ESF Olaria III

18/11 - UBS Conselheiro de Paulino

19/11 - ESF Vargem Alta

22/11 - ESF Mury, ESF Nova Suíça e ESF Olaria II

23/11 - ESF Centenário

24/11 - ESF São Pedro da Serra e UBS Suspiro

25/11 - ESF Riograndina e UBS/ESF Cordoeira

28/11 - Subunidade de Córrego Dantas

29/11 - UBS/ESF São Geraldo, ESF São Lourenço e ESF Lumiar