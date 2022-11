Prefeitura de Nova Friburgo inicia limpeza do Rio Bengalas - Mídias Sociais

Publicado 04/11/2022 15:52

Pela primeira vez, o trabalho está sendo realizado pela Prefeitura de Nova Friburgo, através de equipamentos contratados, com alinhamento e autorização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado da primeira-dama, Lorrayne Ribeiro; dos secretários municipais de Obras, Bernardo Verly, e de Infraestrutura e Logística, Gabriel Wenderroschy, além da subprefeita de Conselheiro Paulino, Patrícia Felippe.

O serviço começou a ser executado em Conselheiro Paulino, no trecho próximo ao Colégio Estadual Feliciano Costa. “A limpeza do Rio Bengalas é de fundamental importância para reduzir os riscos de transbordamento durante o período de fortes chuvas”, salientou Johnny Maycon, que comunicou, ainda, que esse tipo de ação também está sendo realizada em Varginha e, em breve, avançará para outros pontos da cidade.

O prefeito destacou que a prefeitura está se organizando a fim de disponibilizar mais maquinários e caminhões para acelerar o processo de desassoreamento do principal rio que corta a cidade. Além disso, ele tem conversado frequentemente com representantes do Inea com o objetivo de que o Programa Limpa Rio, do governo estadual, volte o quanto antes para Nova Friburgo.