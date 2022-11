Defesa Civil faz simulado de desocupação na Escola Juscelino Kubitschek - Divulgação

Publicado 07/11/2022 13:51

Hoje, segunda-feira, 7, às 15h30, a Secretaria de Defesa Civil de Nova Friburgo promoverá um simulado de evacuação na Escola Municipal Juscelino Kubitschek, no bairro Varginha. A operação segue uma solicitação da Defesa Civil estadual e tem o objetivo de fortalecer a cultura da prevenção a riscos entre alunos, professores e funcionários da unidade. A mesma unidade escolar recebeu um treinamento de evacuação em caso de incêndio no último dia 31.

O exercício simulado de escape em escolas se deve ao Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres - que transcorre no dia 29. Por conta da data, a Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro mobilizm escolas públicas do território fluminense neste dia 07. A intenção da Defesa Civil local é que no próximo ano seja realizado um simulado a cada mês nas escolas do município.

“Você saberia como agir corretamente em caso de incêndio, desastres naturais ou outra emergência?”. Com esta pergunta o exercício é realizado nas escolas e antecipa as respostas de como agir em caso de emergência: ao escutar o alarme ou ordem para iniciar o escape, pare o que estiver fazendo, faça uma fila, siga corretamente o “chefe da fila”; o professor é o último da fila, conferindo se todos estão presentes; todo o deslocamento será feito pelo lado direito, chegue ao local seguro indicado pela escola e aguarde, em grupo, até que o professor autorize o retorno.