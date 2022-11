Policiais de Nova Friburgo prendem Trakinas - Reprodução mídias sociais

Policiais de Nova Friburgo prendem TrakinasReprodução mídias sociais

Publicado 06/11/2022 21:26

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo efetuaram a prisão do criminoso conhecido como Trakinas no bairro de Santa Bernadete, durante ronda de rotina.

Os agentes apreenderam com o suspeito uma pistola e o acusado foi encaminhado à 151ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência.