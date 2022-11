Alunos da E.M. Juscelino Kubitschek de Oliveira participam da inauguração do projeto SESC RJ + Esporte - Divulgação

Publicado 07/11/2022 14:05

Na manhã da última sexta-feira, 04, foi realizada a inauguração do projeto Sesc RJ + Esporte na Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Varginha. Estiveram presentes o prefeito, Johnny Maycon, a primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, o vereador Cláudio Leandro, o secretário de Esportes, João Victor, e o coordenador do Sesc, Rondinelli Esteves.

Em Nova Friburgo, as modalidades que serão disseminadas são o futsal, o basquete e o jiu-jitsu.

No projeto, também estão previstas diversas palestras e visitas de atletas. Nesta manhã, por exemplo, Léo Lindoso, multicampeão de futvôlei e representante do Brasil no próximo mundial de teqball, que será realizado na Alemanha, esteve presente para conversar com os alunos da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Na ocasião, o prefeito Johnny Maycon ressaltou que as portas do município estão sempre abertas para projetos que fomentem a prática esportiva. “Entendemos a importância do esporte como ferramenta de inclusão e, claro, do desenvolvimento dos nossos jovens.”