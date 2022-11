Alunos da rede municipal participam do Festival Teuto de Educação, Cultura e Esportes de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 07/11/2022 14:16

O Centro Cultural Teuto Friburguense (CCTF), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, promove, de outubro a novembro deste ano, o Festival Teuto de Educação, Cultura e Esportes de Nova Friburgo, com ações e atividades que visam iniciar a celebração do bicentenário da imigração alemã na cidade, em 03 de maio de 2024.

Atividades como trova, poesia, redação, teatro, dança típica, música típica, pintura (desenho em tela), desenho, ginástica olímpica e bolão foram oferecidas aos alunos de dez escolas do Município: Odette Penna Muniz, Santa Paula Frassinetti, Maximilliam Falk, Padre Rafael, Vale de Luz, Vevey la Jolie, Messias de Moraes Texeira, Rui Barbosa, Cecília Meirelles e Dante Magliano.

As exposições foram realizadas no Espaço Arp e no Cadima Shopping, além de ações na Oficina Escola de Artes, na Sociedade Esportiva Friburguense (SEF) e nas próprias unidades escolares.

Nesta quinta-feira, 3 de novembro, cerca de 70 alunos das escolas Dante Magliano e Odette Penna Muniz participaram do encerramento do bolão, esporte tradicionalmente alemão, que chegou à Nova Friburgo através da SEF e do Nova Friburgo Country Clube. A atividade, totalmente inclusiva, contou com a participação de todos os interessados, incluindo os alunos do ensino especial.

"A realização foi do Centro Cultural Teuto Friburguense, mas a parceria da Secretaria Municipal de Educação foi fundamental, pois foi de uma agilidade e eficiência enormes para mobilizar todos esses alunos de tantas escolas. E o resultado foi muito positivo. O trabalho dos professores também foi incrível, eles souberam trabalhar com as crianças e estimulá-las da melhor forma possível", afirmou Irene Drischel, representante do CCTF.