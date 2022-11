Inauguração do CAPS III com atendimento 24 horas - Divulgação

Publicado 08/11/2022 13:46

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, implantou definitivamente na última segunda-feira, 07, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III com atendimento 24 horas para a população de Nova Friburgo.

Serão atendidas pessoas com mais de 18 anos com sofrimento psíquico decorrente de transtorno mental graves e persistentes e outras situações pertinentes ao cuidado e atenção à saúde mental.

O espaço onde funcionava o CAPS II, no Paissandu, foi devidamente adaptado e equipado com os profissionais necessários para o funcionamento do dispositivo classificado como III. Nessa unidade irão atuar psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e acompanhantes terapêuticos. Além da parte administrativa e relacionadas ao funcionamento do espaço, como copeiras e serviços gerais.

Esse é mais um passo importante no processo do fortalecimento da rede de atenção psicossocial de Nova Friburgo. ‘’Pela primeira vez em anos, a saúde mental do município tem recebido o olhar que merece. Em breve também estaremos inaugurando nossa primeira residência terapêutica, que é muito necessária no processo de desinstitucionalização dos pacientes da Clínica Santa Lúcia.’’, disse Nicole Cipriano, representante da pasta.

Estiveram presentes na inauguração o Prefeito Johnny Maycon, a Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, e a Gerente de Saúde Mental, Sandia Tozato.