Mais de 4.500 animais vacinados contra a raiva no último sábado - Divulgação

Publicado 08/11/2022 13:51

A Secretaria Municipal de Saúde, através da equipe da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vacinou 4.533 animais no último sábado, 5, em mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica realizada em Nova Friburgo. Além desses locais, outras comunidades já foram contempladas com a imunização: Rui Sanglard, Chácara do Paraíso, Duas Pedras, Jardim Califórnia, Santa Bernadete, Córrego Dantas, São Geraldo, Rui Sanglard, Conselheiro Paulino, Prado, Floresta, Riograndina, Maria Tereza e Parque das Flores. Bairros considerados da zona rural também já foram visitados com a vacinação, como Conquista, Benfica e Vargem Alta.

Até o momento, mais de 15 mil cães e gatos já receberam a dose contra a raiva no município. A próxima etapa da ação acontece no final de semana e será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo nos próximos dias.