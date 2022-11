Prefeitura e Inea realizam capacitação sobre licenciamento e fiscalização ambiental - Divulgação

Prefeitura e Inea realizam capacitação sobre licenciamento e fiscalização ambiental Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:07 | Atualizado 09/11/2022 15:10

O encontro, promovido pela Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e da Controladoria Geral, por meio da Escola Friburguense de Gestão (EFG), conta com a parceria do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), no Centro de Educação Ambiental (CEA), que fica na sede da EBMA, na RJ-130, quilômetro 63, no bairro Córrego Dantas.A capacitação será voltada para gestores e servidores da Secretaria de Meio Ambiente que atuam na área de licenciamento e fiscalização ambiental e para convidados de municípios que fazem parte da área de abrangência da Superintendência Regional Rio Dois Rios (Suprid-Inea – Nova Friburgo). Ao longo do dia serão apresentadas palestras sobre Descentralização do Licenciamento Municipal, Novidades do Licenciamento Ambiental (novo Selca), Intervenção em FMP/APP, Diretrizes da Fiscalização e Histórico e Instrumentos de Licenciamento.As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira, dia 9, pelo formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1TRPaFN5idp8rmJQHWURnY4xVKQqA4sFjoNW26z454Ms/edit . As vagas são limitadas. Mais informações pelo e-mail efg.pmnf@gmail.com ou pelo telefone (22) 2533-2536.