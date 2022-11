Prefeitura realiza melhorias no Hospital Raul Sertã - Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:17

Onde há muitos anos funcionou a farmácia da unidade, por exemplo, estão sendo finalizados os trabalhos para que este espaço, em breve, receba o novo refeitório. Já foram iniciadas as atividades de reformas nas enfermarias da clínica médica, as paredes estão sendo pintadas e o banheiro totalmente reformado.



Na recepção do raio-x e câmaras escuras, as paredes também receberam um completo trabalho de pintura e, em breve, será a vez das salas deste setor. Da mesma forma, as reformas foram executadas na sala dos médicos e na cardiologia. E os trabalhos seguirão acontecendo no Hospital.

O prefeito Johnny Maycon disse que mesmo diante das dificuldades, o município está avançando: “Com muito trabalho e resiliência, para melhorar estruturalmente o nosso hospital, que sabemos que precisa de muita atenção e empenho para oferecer o atendimento de qualidade que a nossa população merece e espera’’.