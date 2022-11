Festa literária de Nova Friburgo volta em grande estilo - Divulgação

Festa literária de Nova Friburgo volta em grande estiloDivulgação

Publicado 09/11/2022 15:30

A Genipapo produtora em parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura, realizou a Feira Literária de Nova Friburgo (FLINF) de 03 a 06 de novembro, no centro da cidade. O secretário de cultura, Daniel Figueira, esteve presente durante à programação.

A retomada da FLINF, patrocinada por empresas locais, trouxe mesas de conversação com temas diversos, como abuso sexual, cidadania, racismo, política e música. Além de exposição e apresentações musicais e infantis. O projeto atraiu mil pessoas por dia. Ao todo, cerca de 4 mil pessoas compareceram ao evento.

O projeto literário diversificado é voltado para todos os cidadãos que apreciam a leitura, e o seu principal objetivo é fomentar e incentivar a prática, no que tange a valorização das diversas formas de manifestações culturais.

“Para nós enquanto equipe da Secretaria de Cultura, foi uma honra participarmos da volta da FLINF, um evento tão importante para o nosso município e que foi um sucesso, toda a programação foi incrível. Para o próximo ano, colocaremos a festa na agenda anual do município” destacou o secretário de Cultura, Daniel Figueira.