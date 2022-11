Friburgo concorre a certificação da eliminação de transmissão de HIV em recém-nascidos - Divulgação

Friburgo concorre a certificação da eliminação de transmissão de HIV em recém-nascidos Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:46

Nesta quarta-feira, 9 de novembro, o Ministério da Saúde iniciou uma visita técnica em Nova Friburgo com o objetivo de avaliar o Programa IST/AIDS/Hepatite da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Essa avaliação poderá premiar o programa com a certificação da eliminação de transmissão vertical do HIV, ou seja, de mãe para filho.

O departamento de IST/AIDS federal ficará no município friburguense até a próxima sexta-feira, 11 de novembro. Após isso, o relatório de avaliação será formalizado para divulgar o resultado. Além da certificação, a cidade ainda concorre a um selo de boas práticas rumo a eliminação da sífilis.

Aqui, há 13 anos, nenhum nascido vivo positivo com HIV. O programa da Secretaria Municipal de Saúde tem se destacado no cenário estadual e nacional devido ao trabalho de uma equipe multidisciplinar formada por técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, serviço social, farmacêutico e biólogo.

Junto com os representantes dos Governos Federais e Estaduais também participaram da primeira palestra o Prefeito Johnny Maycon, a Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, a Subsecretária de Atenção Básica, Lucimar Ribeiro, a Subsecretária de Vigilância em Saúde, Alicia Emerich, a Coordenadora do Programa de IST/AIDS/Hepatite, Michelle Caetano, a diretora do Hospital Maternidade Adriane Schenquel e a equipe da pastoral Aparecida Brandino e Flávio Dias.