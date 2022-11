Agricultura finaliza mais uma etapa de cursos voltados para o meio rural - Divulgação

Agricultura finaliza mais uma etapa de cursos voltados para o meio ruralDivulgação

Publicado 10/11/2022 16:13

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural de Nova Friburgo, finalizou mais um ciclo de cursos ministrados pelo Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR-Rio).

Entre os meses de julho e outubro, foram realizados cursos de Apicultura Intermediária; Operação e Manutenção de Roçadeiras Manuais; Beneficiamento, Conservação e Transformação do Pescado; Prevenção e Controle de Queimadas; Proteção de Nascente; Tratorista Agrícola - Operação e Manutenção; Administração de Empresa Rural; Operação e Manutenção de Roçadeira.

Neste mês de novembro dois cursos ainda serão realizados. Em Serra Nova, no distrito de Campo do Coelho, acontecerá a capacitação voltada para Operação e Manutenção de Retroescavadeira (de 16/11 a 20/11) e no Sindicato Rural, Operação e Manutenção de Roçadeiras Manuais (de 17/11 a 19/11).