Prefeitura apoia IBGE para realização de entrevistas do censo demográfico Divulgação

Publicado 10/11/2022 11:16

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria da Casa Civil junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no município, apoia os recenseadores do IBGE na coleta de dados e informações.

No ano de 2019, foi promulgada a Lei Orgânica Municipal (4.692/2019), que dispõe sobre a reordenação e redefinição das delimitações de distritos, bairros, vilas e dá outras providências. Esse instrumento estabelece que cada bairro tenha seu levantamento específico, por meio da coleta de dados dos cidadãos, visando facilitar a elaboração de projetos específicos para cada localidade, na implementação de infraestrutura e outras melhorias na cidade.

De acordo com o coordenador da área e responsável pelo recenseamento demográfico da região de Nova Friburgo, Vinicios Abreu da Silva, a cidade já atingiu cerca de 70% da população recenseada. “A equipe segue avançando no processo de preenchimento dos questionários. A entrevista é rápida e simples, dura, em média, cinco minutos”, ressaltou.

O último censo foi realizado em 2010 e apontou que o município tem 182.082 habitantes. O secretário municipal da Secretaria da Casa Civil, Pierre Moraes, explica a importância da integração do município nesse processo de dados estatísticos sobre a população. “É fundamental que o cidadão friburguense colabore e participe dos trabalhos dos recenseadores, contribuindo na transmissão de informações, pois quanto mais dados obtivermos através do censo, melhor será o processo de planejamento da cidade de Nova Friburgo”, destacou.

Atenção! Os moradores podem identificar os recenseadores através do uniforme, dos crachás, e também aproximar o celular do Qr Code ou até mesmo acessar os dados dos agentes através do site oficial do IBGE (www.ibge.gov.br). Nos próximos dias será disponibilizado, pela equipe de supervisores e recenseadores da região, um número de telefone para os moradores que ainda não foram avaliados.