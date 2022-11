Prefeito se reúne na Secretaria de Estado de Saúde - Divulgação

Publicado 10/11/2022 18:07

O prefeito Johnny Maycon, de Nova Friburgo, se reuniu na tarde desta terça-feira, 8, com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, e as subsecretárias Geral, Raquel Revillo, de Atenção à Saúde, Fernanda Fialho, e Adjunta, Claudia Mello, na sede da pasta, no Rio de Janeiro. Na pauta foram debatidos assuntos como a operacionalização do Hospital de Oncologia Francisco Faria após a conclusão das obras, a instalação da nova UPA e do novo hospital das clínicas de Nova Friburgo. O prefeito também solicitou apoio do governo do estado para a manutenção do Hospital Municipal Raul Sertã, enquanto o novo hospital não for construído.

Para Johnny Maycon esse diálogo com a Secretaria de Saúde do estado é parte da reconstrução da saúde pública municipal que segue sendo desenvolvida visando transformar a realidade encontrada quando assumiu a prefeitura. “A construção da nova UPA em Olaria, onde funcionava o antigo Sase, faz parte desse processo. O encaminhamento para a desapropriação do terreno está bem avançado e em breve teremos boas notícias para a nossa população”. E completou: “Já a UPA de Conselheiro Paulino dará espaço no futuro a um novo e moderno hospital das clínicas, que garantirá mais dignidade, qualidade e conforto a todos usuários do SUS”.

De acordo com o prefeito, o novo hospital atenderá todas as diretrizes apontadas pela legislação vigente, o que significa que haverá um aumento substancial da captação de recursos que hoje são inviáveis devido as dificuldades encontradas para fazer as devidas adequações nos espaços físicos do Raul Sertã.

Johnny Maycon agradeceu ao governador Cláudio Castro, ao secretário Alexandre Chieppe e demais colaboradores que têm contribuído de forma significativa com investimentos para que seja aperfeiçoada a rede hospitalar e fortalecer a atenção básica em Nova Friburgo.

“Reconhecemos que temos muito o que fazer, melhorar e evoluir, porém não nos faltará esforços com intenso trabalho para que consigamos alcançar os objetivos dos friburguenses, principalmente nesta área tão importante e sensível que é a saúde”, finalizou o prefeito.