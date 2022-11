SME e CME organizam processo de consulta à comunidade escolar para escolha de gestores das unidades escolares da rede municipal de educação - Divulgação

SME e CME organizam processo de consulta à comunidade escolar para escolha de gestores das unidades escolares da rede municipal de educação Divulgação

Publicado 11/11/2022 17:54

A Comissão Eleitoral Central - CEC, composta por membros da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação, realizou, durante esta semana, o processo de escolha dos gestores das Unidades Escolares do município. Na manhã desta sexta-feira, 11, o prefeito Johnny Maycon, acompanhado pela secretária de Educação, Caroline Klein, aproveitou para agradecer e parabenizar os integrantes da comissão eleitoral.

Os procedimentos e as orientações para a realização do processo são definidos pela Lei Municipal 3.989/2011 que estabelece os critérios para nomeação das direções das instituições de ensino mantidas pelo poder público municipal e dá outras providências e pela Deliberação CME 037/2022.

Os candidatos, além de preencherem os requisitos previstos pela legislação apresentam um projeto de gestão para o mandato 2023/2025.

No total, entre creches e escolas, 115 unidades participaram do processo. Os votantes são pais, alunos acima de 12 anos e funcionários. As unidades escolares que não apresentaram chapa por algum motivo, passarão por um processo extraordinário no início do ano que vem. As nomeações serão efetivadas em 2023.

“Um trabalho que é muito gratificante para a gente e que demonstra o nosso compromisso com a condução democrática do processo e com a gestão democrática das unidades escolares do município”, destacou o representante do Conselho Municipal de Educação, na CEC Rodrigo Inácio.

O prefeito Johnny Maycon ressaltou a importância da equipe e da comunidade durante todo o procedimento eleitoral. “É importante destacar o empenho da equipe da Secretaria de Educação e da Comissão Eleitoral durante todo o processo de consulta à comunidade escolar para escolha dos gestores das unidades municipais de ensino. Agradeço aos participantes: pais, alunos e funcionários. Sempre buscaremos ouvir e respeitar as escolhas da comunidade escolar”, ressaltou.