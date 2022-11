Praça Getúlio Vargas recebe manutenção paisagística - Divulgação

Publicado 11/11/2022 18:03

Por sua importância e beleza, ela vem recebendo cuidados especiais ao longo dos últimos meses. Em parceria com a Fundação D João VI, diariamente, a equipe de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Públicos realiza ações de manutenção, reparos e jardinagem. Os resultados já saltam aos olhos.

Ao longo desta semana, foi realizado um mutirão com revitalização da grade do parquinho e restauração dos postes de concreto limpeza em geral, capina da vegetação adjacente aos meios-fio dos canteiros, remoção de plantas indesejadas entre os pisos intertravados, corte do gramado dos canteiros centrais, e manejo de limpeza e podas de condução nos canteiros de hortências, azaléias e lírios. O trabalho contou com seis jardineiros, além dos demais servidores de limpeza e pintura vinculados à Secretaria.

Além desta ação, para manutenção e cuidados de rotina, atualmente a praça conta com uma equipe fixa, composta de três jardineiros atuando exclusivamente durante toda a semana no local, sob orientação técnica e paisagística da Fundação D. João VI.

Nos próximos meses, dentro das ações previstas no projeto de revitalização paisagística do conjunto arquitetônico da Praça Getúlio Vargas, serão realizados serviços de remoção dos tocos mortos para o plantio de novas mudas de Eucalyptus robusta e melhorias no projeto de iluminação.