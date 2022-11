Nova Friburgo marca presença na segunda edição do Rio Innovation Week - Divulgação

Nova Friburgo marca presença na segunda edição do Rio Innovation WeekDivulgação

Publicado 12/11/2022 11:16

A Prefeitura de Nova Friburgo participou da segunda edição do Rio Innovation Week, o maior encontro de negócios da América Latina, realizado entre os dias 8 e 11 de novembro de 2022, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Realizado pelo Governo do Estado, evento abordou temas como negócios, networking, branding, educação e tecnologia na transformação dos negócios. Estiveram presentes representantes das Secretarias municipais de Turismo e Marketing; Cultura; Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Profissionalizante e Desenvolvimento Econômico.



Ao todo, a feira ofereceu 27 conferências e mais de 800 palestrantes convidados. Para o secretário de Turismo, Renan Alves, que foi acompanhado pela subsecretária Kamila Mouza, o networking e o aprendizado proporcionados são fundamentais para enriquecer as ações da pasta. “Foi uma grande oportunidade de aprender com grandes players do cenário, trocando informações, nos capacitando e representando Nova Friburgo, em um grande evento internacional.”



A convite da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura teve três representantes: o secretário Daniel Figueira e os subsecretários Ana Paula Lengruber e João Toledo. Eles acompanharam, principalmente, as atividades direcionadas à construção de editais de fomento, à inovação no setor cultural e debateram apoio para eventos culturais importantes do Município. “Encontramos uma abertura grande para projetos em 2023, principalmente relacionados ao Encontro de Folia de Reis da cidade, além do Festival de Inverno, Flinf, Fricine, e outros”, pontuou Daniel Figueira.



O subsecretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, José Augusto Theodoro representou a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Profissionalizante, André Montechiari, identificou entre as 2.200 startups participantes inovações que podem cooperar com a gestão municipal. “Vi uma quantidade grande de aplicativos e sistemas para gamificação em Educação, empreendedorismo, Educação Financeira, que podem ser usados em secretarias e oferecem soluções muito inteligentes. Visitei também os stands institucionais do Sebrae, Senac, secretarias estaduais. Estivem com o secretária de Ciência e Tecnologia do Estado e equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia, com quem agendei a assinatura de um convênio para acesso a uma plataforma de investimentos para o nosso arranjo tecnológico”.