Ação na maternidade de Nova Friburgo marca o dia da prematuridade - Divulgação

Ação na maternidade de Nova Friburgo marca o dia da prematuridadeDivulgação

Publicado 17/11/2022 17:45

Nesta quinta-feira, 17 de novembro, a Maternidade de Nova Friburgo preparou uma ação especial sobre o assunto na manhã de hoje.

No primeiro horário, foi apresentada uma palestra acerca da importância do primeiro contato pele a pele entre os pais e o neném no momento do nascimento. Em seguida, uma roda de conversa abordando os impactos emocionais trazidos pela prematuridade foi realizada. Após um café da manhã servido para os pacientes e funcionários que participaram das atividades, a última palestra tratou dos primeiros cuidados com o recém-nascido.

O dia da prematuridade tem como objetivo levantar essa pauta e sensibilizar a população para a questão, já que o Brasil é um dos dez países no mundo com mais casos de nascimentos prematuros. Geralmente, uma das principais causas é a ausência dos cuidados no pré-natal, além de hábitos que não são considerados saudáveis durante a gestação.