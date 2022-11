Prefeitura abre refeitório temporário no Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Publicado 17/11/2022 11:20

Nesta semana foi concluída a reforma do espaço que irá abrigar, temporariamente, o refeitório do Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS) até que as obras da nova cozinha sejam totalmente concluídas. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu essa área para que os acompanhantes dos pacientes e os funcionários tenham um local apropriado para fazerem as suas refeições.

Anos atrás, neste ambiente funcionava a farmácia e, recentemente, abrigava a equipe de manutenção. Agora, com o espaço totalmente restaurado e em pleno funcionamento, o almoço, lanche e jantar já estão sendo servidos de forma confortável, ampla e adequada, oferecendo mais dignidade para aqueles que se alimentam no hospital.

A Secretaria Municipal de Saúde segue trabalhando em parceria com a iniciativa privada para entregar ao principal hospital da região uma cozinha que cumpra as normativas vigentes e que atenda satisfatoriamente os usuários. Além disso, outros setores do Raul Sertã estão passando por reformas como, por exemplo, as enfermarias da clínica geral e cardiologia, a recepção do raio-x e as salas dos profissionais.

A secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, reforçou que esse é um passo importante para o devido acolhimento da população e que a expectativa para a nova cozinha é alta. Já o prefeito Johnny Maycon afirmou:

"Com muito trabalho e resiliência, para melhorar estruturalmente o nosso hospital, que sabemos que precisa de muita atenção e empenho para oferecer o atendimento de qualidade que a nossa população merece e espera".