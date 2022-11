Prefeitura assina protocolo da licença 4.0 - Divulgação

Publicado 18/11/2022 13:36

Na tarde da última quarta-feira, 16, foi realizada a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação da Licença 4.0 no Nova Friburgo Country Clube. Estiveram presentes o prefeito, Johnny Maycon, a secretária do Meio Ambiente, Andréa Duque Estrada, a presidente da Firjan do Centro Norte-Fluminense, Márcia Carestiato, o presidente da Firjan do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouvêa e o presidente do Sinduscon, Ediwar Ismério.



A ferramenta tem como objetivo analisar e identificar oportunidades de melhorias nos processos de licenciamento de obras, a fim de simplificar as etapas e a redução dos prazos de tramitação. O município é o segundo no estado a aderir ao programa.



“Os projetos que demoravam um tempo para serem despachados, encaminhados, passam, com a assinatura da Licença 4.0 a serem ajustados, desenvolvidos de forma mais rápida para que possamos atender o município de forma mais eficiente e eficaz” destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Estrada.



Na primeira fase do programa, que foi iniciada no mês passado, a equipe técnica da Firjan, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, mapeou o fluxo dos processos no estado atual. Em seguida, serão propostas melhorias para dar mais celeridade a todas as etapas envolvendo o licenciamento de obras e construções, nas suas diversas modalidades e tipologias construtivas.



“É mais um passo que coletivamente estamos dando para que consigamos avançar com as demandas na desburocratização e criar as facilitações e as simplificações que a sociedade tanto espera e tanto merece” ressaltou o prefeito, Johnny Maycon.