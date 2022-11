Vacinação contra a raiva continua em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 19/11/2022 16:26

Mais uma etapa da vacinação contra a raiva em Nova Friburgo acontece no próximo sábado, dia 26 de novembro. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe da Vigilância Ambiental, realizará a campanha nos bairros Campo do Coelho, Amparo, Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Esperança e Mury.

A antirrábica acontece das 9 às 16 horas na administração pública de Mury e nas Estratégias de Saúde da Família dos outros locais. A imunização é muito importante para combater a doença, que tem a letalidade em 99% aproximadamente. Até o momento, mais de 18.000 cães e gatos já foram vacinados no município.

Os tutores que quiserem retirar as doses para aplicá-las em seus animais em casa deverão levar até os pontos de vacinação um compartimento de isopor ou caixa térmica com gelo, que é o ambiente propício para armazenamento do imunizante.