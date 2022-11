Dia mundial de combate ao Câncer de Próstata - Divulgação

Publicado 18/11/2022 13:49

O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que transcorreu nesta quinta-feira, 17 de novembro, teve como finalidade a conscientização sobre a importância do diagnóstico, principalmente quando é feito de forma precoce, o que proporciona 90% de chance de cura. Na Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Nova Friburgo um cronograma foi montado pelas equipes e está sendo executado durante todo o mês com atividades e palestras sobre a doença.

Além disso, através do SUS, em Nova Friburgo há a realização de biópsia de próstata. Atualmente não há filas para a realização desse procedimento, sendo assim, está acessível para a população. A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando para implementar a biópsia dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, tornando ainda mais prática a realização do exame.