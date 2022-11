Dia da Consciência Negra é celebrado no domingo - Divulgação

Publicado 19/11/2022 16:18

No próximo domingo, 20, Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura, realizará, na Estação Livre, diversas atividades gratuitas para celebrar a data e promover inclusão, dignidade e orgulho da comunidade afrodescendente.

A data, que marca o assassinato do líder quilombola Zumbi dos Palmares, se transformou em uma celebração importante no combate ao racismo brasileiro. A programação contará, por exemplo, com a participação do Centro Cultural Afro-Brasileiro Ysun- Oke, criado em 1987, que busca desenvolver projetos que elevem a autoestima, inclusão social, conscientização e cidadania através de eventos culturais. Além da participação de outros profissionais, grupos e artistas, através de trocas de informações, músicas e outras atividades.