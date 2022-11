Formação com professores de língua portuguesa aborda prática em avaliações - Divulgação

Publicado 21/11/2022 14:55

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou na última quinta-feira, 17, no auditório do Prédio da Oi, o segundo encontro de Coordenação dos Anos Finais e Formação de Língua Portuguesa, com o tema: "Avaliação por Competências e Habilidades". Estiveram presentes a coordenadora de Língua Portuguesa, Jorgeane Abreu, a coordenadora dos Anos Finais, Cristina Moraes, a coordenadora de Geografia e membro dos Anos Iniciais, Márcia Guimarães, a responsável por Projetos, Rozania Piran, a membro dos Anos Finais, Silmara Negueiros, a coordenadora do SEAPP, Flávia Jandre, o coordenador de Arte, Fabricio Lima, a coordenadora de Inglês, Xenia Niedke, a representante da Educação Especial, Francine Mury, a representante da EJA, Janaína Fragoso, a representante da Educação Infantil, Fabiane Molino, a representante de Psicopedagogia Institucional, Márcia Gomes, a pedagoga e mestre em Educação Escolar, Karla Berbat Netto, professores de Língua Portuguesa do 6° ao 9° ano da Rede Municipal de Ensino.

A Coordenação do Segundo Segmento é organizada por áreas, com suas respectivas coordenações nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Arte e Educação Física, que realizam seus encontros de coordenação e formação duas vezes por ano.

Desta vez, a capacitação do segmento de Anos Finais de Língua Portuguesa abordou conceitos e práticas de instrumentos, reflexões, rubricas, avaliações de competências e habilidades presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para serem desenvolvidas com os estudantes.

Na ocasião, a coordenadora de Lingua Portuguesa, Jorgeane Abreu, falou sobre a importância da avaliação diagnóstica e final de rede:

"Essas avaliações são imprescindíveis para que o professor tome conhecimento de qual etapa da aprendizagem os alunos se encontram. Assim como desvelar as habilidades e competências que foram consolidadas nesse período ou não, principalmente aquelas que não foram consolidadas, pois elas precisam ser revistas no próximo ano de escolaridade ou no bimestre seguinte, norteando os professores, através das avaliações, para que eles consigam preparar os planejamentos futuros” destacou.

“Através desses resultados a gente consegue perceber 'onde estou, para onde vou', fazendo o planejamento ou o replanejamento quanto à retomada das ações” ressaltou a coordenadora dos Anos Finais, Cristina Moraes.