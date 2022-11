SMS faz monitoramento dos cartões de vacina nas creches e escolas de Nova Friburgo - Divulgação

SMS faz monitoramento dos cartões de vacina nas creches e escolas de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 21/11/2022 15:02

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização, começou o monitoramento dos cartões de vacina das crianças nas creches e escolas de Nova Friburgo nesta semana. A ação teve início no distrito de Conselheiro Paulino e continuará nos próximos dias.

Após a análise, conferência e levantamento, as equipes técnicas atualizam a caderneta e realizam a vacinação necessária.

É importante que todos os pais e responsáveis sejam conscientes e não deixem de vacinar seus filhos, uma vez que o direito da imunização está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

"Não existe outro meio de estarmos com a prevenção em dia a não ser com o cronograma de vacinas atualizado. Desde sempre tomamos vacinas para a manutenção da nossa saúde e com as nossas crianças não poderia ser diferente. A ciência segue evoluindo com segurança para proteger a todos, principalmente os pequenos", disse a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano.

Além disso, as equipes de saúde do município participaram de um treinamento para a aplicação da vacina contra a covid-19 em bebês a partir dos 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias. A prefeitura aguarda o envio de doses para iniciar a campanha em Nova Friburgo.