Parceria promove curso gratuito para alunos da rede municipal de ensinoDivulgação

Publicado 22/11/2022 17:48

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Educação, em parceria com a MasterMind treinamentos, está oferecendo para alunos da rede municipal de ensino o curso gratuito com o tema: Construindo Identidade. A coordenadora dos Anos Finais, Cristina Moraes, esteve presente no primeiro dia de aula, que aconteceu no último sábado, 18.

Os participantes são alunos com a faixa etária de 11 a 15 anos de idade, que foram selecionados pelas gestoras das quinze escolas municipais escolhidas do segundo segmento do Ensino Fundamental. O treinamento de liderança do MasterMind Teen auxilia adolescentes a ter seus objetivos esclarecidos, praticando os pequenos esforços necessários para o êxito e tornando-os triunfadores desde cedo.

Segundo a coordenadora dos Anos Finais, Cristina Moraes, essa parceria foi firmada para oferecer benefícios presentes e futuros aos alunos selecionados da rede. “O que os alunos estão aprendendo nas aulas será levado de forma positiva para a vida educacional e pessoal, contribuindo, futuramente, para o ingresso no mercado de trabalho. Como coordenadora, só tenho que agradecer imensamente à equipe MasterMind pela parceria. É um momento de muita felicidade. Espero que os alunos possam usufruir de todos os momentos de conhecimento e aprendizado do curso” ressaltou.

A aluna Larissa Torres da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira falou da alegria em ter sido escolhida para participar do curso.“Estou muito feliz em ter sido escolhida para participar desse curso. Agradeço muito à minha diretora por ter me dado essa oportunidade única” afirmou.

O curso acontece todos os sábados com duração até fevereiro de 2023 e, além da gratuidade, os participantes também ganharam uma mochila com apostilas que contemplam manual e conteúdos para serem usados durante as aulas. No final, os alunos também receberão o Certificado Internacional da The Napoleon Hill Foundation.