Homem preso por agressão à ex-mulher Divulgação

Publicado 23/11/2022 09:38

Na manhã da última segunda-feira, 21/11, policiais civis, coordenados pela Delegada Titular, Dra. Mariana Thomé de Moraes, cumpriram Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Nova Friburgo/RJ, após representação da própria Unidade, em desfavor de R.C.P., de 53 anos, pela prática dos crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, Injúria e Ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha.

O autor, apesar de ciente de decisão judicial que o proibia de se aproximar de sua ex-companheira, bem como de manter contato com ela por qualquer meio, descumpriu a referida decisão quando, no dia 11 de novembro de 2022, abordou sua ex-companheira e contra ela proferiu diversos xingamentos, além de ameaçar derrubar a casa dela, fato testemunhado pelo filho do casal. Cumpridas as formalidades legais, o autor será encaminhado para o sistema prisional.