Saúde realiza capacitação sobre a linha de cuidado em aids, sífilis e hepatites viraisDivulgação

Publicado 22/11/2022 18:01

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Saúde e do Programa Municipal de DST/Aids/Hepatites Virais, realizou nesta segunda-feira, dia 21, uma capacitação de atualização sobre a linha de cuidado, incluindo prevenção diagnóstico e tratamento de aids, sífilis e hepatites virais. O encontro aconteceu na Câmara Municipal, sendo voltado para enfermeiros, médicos e odontólogos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF).

Ao longo do dia, foram realizadas palestras sobre prevenção de transmissão vertical do HIV, prevenção da sífilis congênita, tratamento da sífilis na rede de atenção básica, diagnóstico e tratamento das hepatites virais e prevenção da transmissão vertical das hepatites virais. Todos os participantes receberam certificação pela capacitação.