Campanha de prevenção à aids e HIV começa em novembroDivulgação

Publicado 25/11/2022 22:32

No Brasil, no mês de dezembro é celebrado o “Dezembro Vermelho”, campanha de conscientização para o diagnóstico e tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O mês foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial de Combate à Aids, que é o dia 1º de dezembro. O “Dezembro Vermelho” tem como objetivo chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Em Nova Friburgo, de janeiro a outubro de 2022, foram realizados 2.901 testes rápidos de HIV. Destes, 42 resultaram reagentes. Para lembrar o Dia Mundial de luta contra a Aids (1º de dezembro) e o “Dezembro Vermelho”, referência ao laço vermelho que simboliza a solidariedade de pessoas ao redor do mundo com a resposta à epidemia de Aids, várias ações estão programadas para serem realizadas pelo Programa Municipal IST/Aids/Hepatites Virais Nova Friburgo.

A campanha tem como principais objetivos sensibilizar a população para buscar o diagnóstico precoce para o HIV e acompanhar e apoiar as pessoas que se descobrem portadoras do HIV na realização do tratamento precoce, para evitar o adoecimento e ter uma melhor qualidade de vida.

Programação

A campanha “Dezembro Vermelho” será iniciada no próximo dia 30 de novembro, às 8h, na Catedral São João Batista, no Centro, com uma missa promovida pela Pastoral pela Vida, além de panfletagem direcionada a toda comunidade.

Com vistas a promoção do diagnóstico precoce e ao acesso da população ao exame de HIV no Município, serão disponibilizadas atividades educativas e distribuição de preservativos masculinos em todas as unidades de saúde, além da testagem rápida de HIV e sífilis nos seguintes locais e horários:

Policlínica Sylvio Henrique Braune (Suspiro): todas as terças e quintas-feira, das 8h às 16h - sala 5;

Ambulatório Bento XVI: 30 de novembro, das 9h às 15h;

ESF Cordoeira: 1º de dezembro, das 9h às 16h;

ESF Olaria I (Xingu): 1º de dezembro, das 9h às 16h;

ESF Nova Suíça: 1º de dezembro, das 9h às 16h;

ESF Riograndina: 1º de dezembro, às 9h;

ESF Conquista: 1º de dezembro, das 9h às 12h;

ESF Olaria II: 1º de dezembro, das 9h às 13h;

ESF Centenário: 1º de dezembro, às 9h;

ESF Stucky: das 9h às 13h;

ESF São Lourenço: 6 de dezembro, das 9h às 15h;

ESF Olaria III: 7 de dezembro, das 13h às 16h.

As atividades seguem no Hospital Municipal Raul Sertã, para os atendimentos de urgência, pacientes internados e funcionários da unidade, além do Hospital Maternidade, para as gestantes e seus parceiros.

Atividades educativas e salas de espera também estão programadas:

ESF São Geraldo: 1º de dezembro, às 9h;

ESF Varginha: 1º de dezembro, às 9h;

ESF Mury: 1º de dezembro, às 9h;

UBS Conselheiro Paulino: 2 de dezembro, às 9h.

Para a realização dos testes rápidos de HIV e sífilis não é necessário estar em jejum ou possuir solicitação médica. Basta apenas levar um documento original com foto e cartão do SUS.



Quem deve fazer o teste rápido de HIV e sífilis e quando deve fazer?

O teste rápido de HIV e sífilis não deve ser feito de forma indiscriminada e a todo o momento. O aconselhável é que quem tenha passado por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou ter sofrido algum tipo de acidente biológico, faça o exame.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo.

