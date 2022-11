Coletiva de imprensa marca o lançamento oficial da programação natalina de Nova Friburgo - Divulgação

Coletiva de imprensa marca o lançamento oficial da programação natalina de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 24/11/2022 17:47 | Atualizado 24/11/2022 17:48

A Prefeitura de Nova Friburgo promoveu no fim da manhã desta quinta-feira, 24 de novembro, uma entrevista coletiva para divulgar detalhes da programação natalina da cidade, intitulada “Um Encanto de Natal: O Espetáculo”, que promete encantar friburguenses e turistas. Participaram do encontro com a imprensa o prefeito Johnny Maycon, e os secretários de Turismo, Renan Alves; de Cultura, Daniel Figueira; e de Ordem e Mobilidade Urbana, Renato Souza.“A realização do Natal vai proporcionar o fomento do turismo, o fortalecimento da nossa economia, gerando atrativos para que as pessoas de outras cidades venham a Nova Friburgo para conhecer nossas belezas e qualidades. Uma cidade com um potencial inigualável e temos condições, sim, de surpreender o nosso país com um Natal belíssimo e inesquecível”, destacou o prefeito Johnny Maycon.Por isso, a Secretaria Municipal de Turismo estima que, para o Natal 2022, a ocupação hoteleira gire em torno de 95%. A título de comparação, em 2021, o período natalino teve números aproximados de 75% de ocupação, tendo em vista que, na ocasião, os reflexos da pandemia ainda impactavam diretamente. Outra referência é o período de carnaval deste ano, quando a taxa de ocupação hoteleira foi de aproximadamente 93%.A PROGRAMAÇÃO - E a vasta programação natalina de Nova Friburgo já terá início nesta sexta-feira, 25, quando será feito o "Acender das Luzes de Natal" em diversos pontos do centro da cidade: começando pela Praça Dermeval Barbosa Moreira, das 18h às 19h, onde haverá apresentação da Euterpe Friburguense; em seguida acontece o acendimento na Praça Getúlio Vargas, das 19h às 19h30. Na Praça do Suspiro haverá o "Jardim das Memórias", um espaço para lembrar as vítimas da covid-19, cuja iluminação será acesa a partir das 19h30, com apresentação do grupo Siloé. As avenidas Comte Bittencourt e Dr. Galdino do Valle Filho recebem sua iluminação das 20h30 às 21h, com encerramento do roteiro de luzes na Praça Marcílio Dias, no Paissandu, às 21h.No sábado, 26, acontece, pela primeira vez na cidade, o desfile "O Espetáculo do Encanto de Natal", na Avenida Alberto Braune. Com muita música, bailarinos, personagens e carros ornamentados, o desfile ecoa o espírito natalino pela principal via da cidade, a partir das 20h. O DJ Rosemberg se apresenta na Praça Dermeval B. Moreira às 21h.A programação seguirá ao longo do mês de dezembro até o dia 23 e está disponível no site https://natal.novafriburgo.rj.gov.br/ . Lá, as programações do Sesc e do Espaço Arp também estarão disponíveis.