Nova Friburgo vacina todos os grupos contra covid-19 nesta semanaDivulgação

Publicado 28/11/2022 10:45

O calendário de vacinação contra covid-19 em Nova Friburgo continua oferecendo aplicação durante toda a semana, ou seja, de 28 de novembro a 2 de dezembro.

Na última semana, houve um aumento na procura pela imunização nos postos da cidade. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é para que as pessoas mantenham em dia as suas doses de reforço para proteção contra nova subvariante da ômicron, denominada BQ.1, que circula no Brasil e tem aumentado o números de casos de covid em todo país.

Na última semana, Nova Friburgo começou a imunização para bebês com idade a partir de seis meses até dois anos, 11 meses e 29 dias. Inicialmente, devido ao quantitativo disponível de doses, apenas as crianças com comorbidade receberam a vacina. Na próxima semana, no entanto, a aplicação da vacina Pfizer Baby continua, mas assim que concluir a cobertura deste público prioritário, havendo sobras de doses, serão contempladas as demais crianças sem comorbidade, evitando desperdício do imunizante.

Já o público de 3 e 4 anos terá a vacinação retomada após a chegada de nova remessa de Coronavac. A aplicação de primeira e segunda dose acontecerá na terça e quarta-feira, dias 29 e 30. Para a população acima de 12 anos a cidade oferta primeira, segunda e terceira doses. O grupo com mais de 18 anos pode receber a quarta dose, enquanto a quinta dose já é ofertada para população imunossuprimida acima de 18 anos, gestantes e puérperas imunossuprimidas.

Sobre a vacinação BCG - De acordo com o Decreto Municipal 1.816, de 11 de novembro de 2022, o horário de expediente no dia 28/11/2022 será das 9h às 12h, ficando SUSPENSA a vacinação BCG neste dia. Como esta vacina é oferecida às segundas-feiras, o atendimento retorna à normalidade no dia 5 de dezembro, às 13h.