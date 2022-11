Mais de três mil cães e gatos vacinados contra raiva neste fim de semana - Divulgação

Mais de três mil cães e gatos vacinados contra raiva neste fim de semanaDivulgação

Publicado 28/11/2022 14:17

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e sua equipe da Vigilância Ambiental, promoveu no último sábado, 26, mais uma etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal. No total, 3.368 animais foram imunizados nos distritos de Campo do Coelho, Amparo, Lumiar, Mury e São Pedro da Serra, inclusive Boa Esperança.

A raiva animal tem letalidade de 99% aproximadamente. Por isso a Secretaria de Saúde recomenda a imunização como forma de combater a doença. Os animais vacinados no fim de semana passado se somam aos mais de 18 mil cães e gatos que já foram vacinados em Nova Friburgo.