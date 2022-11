Município apresenta a atualização do plano de contingência de proteção e defesa civil de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 28/11/2022 11:45

A Defesa Civil de Nova Friburgo apresentou na manhã da última sexta-feira, 25 de novembro, a atualização anual do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plancon) de Nova Friburgo, que estabelece os protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta às emergências e desastres causados por chuvas intensas.

Participaram da solenidade, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no Centro Administrativo César Guinle (prédio da Oi), o secretário municipal de Defesa Civil, Evi Gomes da Silva e toda a equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil, outros secretários municipais, além de vereadores, representantes da Defesa Civil estadual, do 11º Batalhão de Polícia Militar, do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, do Tiro de Guerra de Nova Friburgo, do Sanatório Naval de Nova Friburgo e Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil de Amparo.

"Esse plano tem a finalidade de coordenar as ações de vários órgãos do Município, Estado e agências que prestam serviço na cidade. Quando ocorrer um desastre, o que esperamos que não aconteça, nossa resposta deve ser a mais rápida possível e cada um deve ter ciência de suas competências e das ações que deverão ser feitas o quanto antes para minimizar os possíveis transtornos", declarou o secretário municipal de Defesa Civil, Evi Gomes da Silva.

O Plancon do município de Nova Friburgo foi desenvolvido e atualizado a partir da análise das avaliações e mapeamentos de risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses de desastres.

Com o Plancon é possível estabelecer também as ações e responsabilidades aos órgãos envolvidos na resposta às emergências e desastres para chuvas intensas, incluindo as ações de socorro, assistência e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes do desastre e restabelecer a normalidade no menor prazo possível.

Por isso a necessidade de atualizar o documento anualmente. No Plancon que passará a vigorar no próximo dia 1º de dezembro, há pelo menos três novidades importantes em relação ao do ano passado, conforme explicou o coordenador operacional da Defesa Civil de Nova Friburgo, tenente Luciano Luiz:

“Detectamos algumas lacunas a serem preenchidas nesse plano atual. Incluímos desastres de tempestade de vendaval e de granizo, que não eram contempladas no Plancon do ano passado. Também alteramos a matriz de responsabilidades, que agora é mais enxuta e direta, com as atribuições de cada agência, de modo a agilizar o tempo de resposta em caso de desastres. Também incluímos os níveis de alerta de transbordamento de rios e os protocolos de acionamento de sirenes em casos de chuvas fortes”, destacou o tenente Luciano Luiz, que completou:

“O plano de rompimento de barragens também não tinha no Plancon do ano passado e havia a necessidade de sua criação, visto que a barragem de Debossan é bem antiga e apresentava algumas pequenas alterações, fato que foi comunicado à concessionária, que irá criar mecanismos de alertas para a população o mais rapidamente possível, já neste período de verão", finalizou o coordenador operacional da Defesa Civil.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos. Em caso de emergências, a população pode acionar a Defesa Civil de Nova Friburgo pelo telefone 199.

Quem desejar receber as mensagens de alerta de chuvas fortes e possíveis alagamentos, deve enviar uma mensagem SMS para o número 40199 e, no campo de texto, informar o CEP de onde mora. Atualmente, 28 mil pessoas estão cadastradas no Sistema de Alerta Via SMS, ferramenta rápida e eficaz, que não necessita de celular com acesso à internet.