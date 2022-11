Projeto "Um Dia no Jardim" acontece na Praça Getúlio Vargas - Divulgação

Projeto "Um Dia no Jardim" acontece na Praça Getúlio VargasDivulgação

Publicado 30/11/2022 12:30

A Fundação Dom João VI, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, realiza a primeira edição do projeto “Um Dia no Jardim”, nesta quinta-feira, 1 de dezembro, das 10h às 16h, na Praça Getúlio Vargas.

O “Um dia no jardim” é um projeto desenvolvido para valorização da Educação Patrimonial e tem como proposta a ocupação da Praça Getúlio Vargas através de uma jornada de performances artísticas voltadas e executadas pelos participantes. Cada encontro ocorrerá uma vez por mês e terá um tema pré-determinado - pintura, literatura, dança, etc. - no qual a história e as características da Praça Getúlio Vargas serão abordadas.

Nessa quinta-feira, o tema será pintura e haverá aula de aquarela!

As aulas de aquarela acontecerão às 10h e às 13h.

Para participar, basta chegar alguns minutos antes dos horários informados e procurar a equipe da Fundação.