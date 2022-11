Governo do Estado dá início às obras de manutenção estrutural no prédio da Oficina Escola de Artes - Divulgação

Governo do Estado dá início às obras de manutenção estrutural no prédio da Oficina Escola de ArtesDivulgação

Publicado 29/11/2022 18:58

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, firmou uma parceria com a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) para as obras de manutenção estrutural da Oficina Escola de Artes, no Centro. Os trabalhos, que iniciaram na última segunda-feira, 28, são oriundas do Programa de Manutenção Continuada do Estado, aplicado nas cidades do interior fluminense, como Nova Friburgo, além da capital Rio de Janeiro.O prefeito Johnny Maycon e o secretário de Cultura, Daniel Figueira, acompanharam o andamento dos trabalhos na tarde da última terça-feira, 29 de novembro.As aulas continuam acontecendo normalmente, em outra área do imóvel, até o dia 16 de dezembro, quando inicia o período de férias para os alunos. A Oficina Escola de Artes fica localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 89, no prédio do Antigo Fórum. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Crianças e adolescentes interessados podem ser inscritos através do link: https://oficinaescoladeartes.novafriburgo.rj.gov.br/ Onde funciona a Oficina Escola de Artes de Nova Friburgo?No prédio histórico situado na Praça Getúlio Vargas, já funcionou o Fórum de Nova Friburgo. Atualmente, abriga o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e a Oficina Escola de Artes, um projeto social, coordenado e comandado por professores e instrutores do Município, que oferece, gratuitamente, cursos de artes, música, dança e teatro.