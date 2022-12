Natal em Nova Friburgo tem acender das luzes e apresentações culturais - Divulgação

Publicado 01/12/2022 13:27 | Atualizado 01/12/2022 16:25

“Um Encanto de Natal: o Espetáculo” estará presente em alguns distritos e bairros de Nova Friburgo com o acender das luzes e atrações culturais. Olaria, que é o bairro mais populoso do município, teve o acender das luzes na noite de terça-feira, dia 29, com a apresentação do saxofonista Lamego.

Nesta quarta-feira, dia 30, o acender das luzes iluminará a Praça Lafayete Bravo, em Conselheiro Paulino, com a apresentação do violinista Isaac Cainã e do pianista Thiago Guzzo, às 19h. No repertório, músicas clássicas e contemporâneas, além de conhecidas canções natalinas.

Na quinta-feira, dia 1º de dezembro, as festividades do Encanto de Natal chegam ao distrito de Riograndina. O acender das luzes acontecerá na Praça Nossa Senhora do Rosário (a praça do coreto), às 19h, com a apresentação da Banda Real Euterpe Friburguense, sendo a mais antiga expressão cultural do município em atividade ininterrupta, tendo sido fundada em 26 de fevereiro de 1863.

Na sexta-feira, dia 2, será a vez do distrito de Amparo. O espetáculo do “Encanto de Natal” iluminará a belíssima Rua das Sombrinhas, ao lado da praça do coreto. A Companhia Arteira se apresentará às 19h, reunindo figuras e personagens de autos populares brasileiros, com muita música, dança, bonecos e cortejo brincante. Na sequência, às 20h, acontecerá o show do cantor sertanejo Cesário Ramos.

Outro evento que promete encantar os friburguenses na sexta-feira, dia 2, será a apresentação do Coro Lírico Acrópolis, às 20h, na sacada da prefeitura. A interpretação do coral vocal trará canções clássicas, trechos de ópera e peças brasileiras populares, além composições sacras e trechos líricos.

No final de semana, o “Encanto de Natal” chega nos 5º e 7º distritos. No sábado, dia 3, às 15h, em São Pedro da Serra, terá a apresentação do DJ Curupira e de Natácia Luana, na sequência, às 16h. O acender das luzes na Praça João Heringer acontecerá às 18h, com show de Efeito Estufa. Às 20h, será a vez da banda Nó Cego. Às 18h, o espetáculo natalino será na Praça do Lago, em Lumiar, com a apresentação do Choro de Juçara.

Ainda no sábado acontecerão diversas apresentações no centro da cidade. Pela manhã, às 10h, acontecerá uma oficina de escrita “Crônicas de Natal”, com Renata Magdaleno, na Biblioteca Municipal Maria Margarida Liguori. Na parte da tarde, às 15h, o grupo Alegria Serrana irá se apresentar na Praça Dermeval Barbosa Moreira, levando ao público marchas natalinas. No mesmo horário, na Avenida Alberto Braune, acontecerá o show de Victor Ludolf. Outra apresentação natalina prevista para o sábado, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, às 18h, é a do pianista Fernando Maia.

Na segunda-feira, dia 5, o “Encanto de Natal” chegará ao bairro de São Geraldo, às 19h, com o show do músico Newton Couto. O artista conhecido em Nova Friburgo por apresentações pelo Expresso Santiago/ Blues Mythmakers, levará canções autorais e um repertório de blues/rock em um trabalho solo, com uma nova roupagem musical.

“Um Encanto de Natal: o Espetáculo” seguirá ao longo do mês de dezembro com diversas atrações natalinas, incluindo espetáculos de luz, shows, decoração, teatro, dança e muita música. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura @prefeituranovafriburgo e confira os eventos programados para os próximos dias.