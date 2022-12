Semana dos direitos humanos: juventude, diversidade e igualdade - Divulgação

Publicado 01/12/2022 13:35

O Centro de Cidadania LGBT – Hanna Suzart, órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Nova Friburgo, e o Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia promovem a Semana dos Direitos Humanos, com o tema “Juventude, Diversidade e Igualdade”, nos próximos dias 8, 9 e 10 de dezembro. O evento celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com objetivo de divulgar as conquistas da população LGBTI+, visibilizar a legitimidade do Estatuto da Igualdade Racial e fomentar projetos para a juventude na região promovendo debates sobre os referidos temas na sociedade, dentro dos princípios dos direitos humanos.

PROGRAMA – As atividades da Semana dos Direitos Humanos têm início no dia 8, quinta-feira, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Avenida Alberto Braune, 224, Centro, em frente a prefeitura) e seguem às 14h30, com o Seminário de Direitos Humanos e o tema “Juventude, Diversidade e Igualdade”.

No dia 9, sexta-feira, no Centro de Cidadania LGBT Hanna Suzart (Avenida Alberto Braune, 223, antiga Rodoviária Leopoldina, Centro), às 14h, serão realizadas rodas de conversa e oficinas, tendo a palestra 1 o tema “Conquista do povo LGBTI na Comunidade”, com a professora Juliana Nascimento Bessa; palestra 2 - “Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis”, com a enfermeira Michelle Caetano; e a palestra 3 - “Fortalecendo a autoestima”, com a psicóloga Sula Dutra. A oficina tem o tema “Musicalidade Preta”, com a cantora Kenann.

No dia 10, sábado, no palco armado na antiga Rodoviária Leopoldina, será promovido o show artístico da cena LGBTQIA+; as intervenções Orgulho Black, Moda é Cultura, e as oficinas de designer, modelagem e produção de moda, com apoios da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, Superintendência de Políticas LGBTI e Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos.