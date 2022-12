Concurso premia alunos de escolas municipais com voo de helicóptero acompanhado pelo papai noel - Divulgação

Concurso premia alunos de escolas municipais com voo de helicóptero acompanhado pelo papai noelDivulgação

Publicado 02/12/2022 14:34

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Turismo, realizou um concurso de atividades pedagógicas com os alunos e professores. A premiação é um voo de helicóptero na cidade, na companhia do Papai Noel. O prefeito Johnny Maycon também participará do voo.

Os trabalhos foram desenvolvidos por professores e alunos dos 3°, 4° e 5° anos das Escolas Públicas Municipais e teve como tema o “Natal em Nova Friburgo”, visando valorizar a criatividade, o raciocínio, a leitura e o desenvolvimento da linguagem escrita em Língua Portuguesa. As categorias do concurso foram desenho, cartaz e poesia. O objetivo da ação é valorizar o Natal em Nova Friburgo, reconhecendo a sua importância cultural, econômica, social e turística através dos trabalhos desenvolvidos.

CONFIRA OS GANHADORES:

- DESENHO: aluna Alice da Silva Monteiro e professora Janaína S.C. Machado- Escola Municipal Pastor Schulupp;

- CARTAZ: aluno Isaque Figueiredo Barbosa e professora Mirtes de Lourdes Garube Combat - Escola Municipal Cecília Meireles;

- POEMA: aluna Lais Regly de Aquino e professora Dayhener Marinho - Escola Municipal Dante Magliano.

O passeio do Papai Noel com os ganhadores do concurso é fruto de uma parceria com a Energisa e acontecerá no próximo domingo, 04, às 15h, saindo do campo da Polícia Militar e sobrevoará diversos bairros da cidade.